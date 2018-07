Fogo em orfanato do PR mata criança e assistente social Uma criança de um ano e uma assistente social morreram em um incêndio ocorrido em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. O fogo começou no início da noite de ontem em um orfanato no centro da cidade. Segundo os bombeiros, a construção interna do imóvel era toda de madeira, o que ajudou a propagar as chamas rapidamente. Apenas as paredes externas eram de alvenaria.