Fogo em plantação de cana causa acidente com 9 veículos

O acidente começou com a colisão entre os dois caminhões, vindo em seguida os carros a irem batendo em seguida. O motorista do veículo que carregava soja ficou preso nas ferragens e foi socorrido com fraturas à Santa Casa de Barretos, onde ficou internado e não corre risco de vida. As demais pessoas envolvidas na colisão não se feriram, havendo apenas danos materiais.

O desastre fechou a rodovia causando problemas que persistiam até o início da noite. Para retirar o caminhão bitrem da rodovia seria preciso um guincho especial. O trecho em questão é considerado perigoso e já foi palco de vários acidentes.

Proibição

Nesta quarta-feira a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) proibiu a queima da palha da cana-de-açúcar em vários municípios. Porém, a proibição não envolve a área de Barretos, sendo válida apenas para as regiões de Andradina, Araçatuba, Dracena, Fernandópolis, Jales, São José do Rio Preto e Votuporanga.