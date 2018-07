Fogo na Chapada dos Guimarães atinge 2 mil hectares Um incêndio destrói há quatro dias parte da vegetação do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, a 60 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso. Dois mil hectares foram queimados - a maior área destruída no parque nos últimos quatro anos. Com o vento forte, as chamas avançam com rapidez. Os bombeiros lutam para evitar que o fogo chegue aos cânions, considerados o coração da reserva, onde vivem dezenas de espécies de aves ameaçadas de extinção. Um helicóptero faz o transporte de água até os locais de difícil acesso. O parque está entre os cinco mais visitados do País, só no ano passado, recebeu 120 mil turistas.