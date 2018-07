Fogo queimou cerca de 10% de reserva ecológica no RS O incêndio que devasta a Estação Ecológica do Taim, no sul do Rio Grande do Sul, chegou nesta segunda-feira ao seu sexto dia e já queimou a vegetação de cerca de três mil hectares, quase 10% da área total de 34 mil hectares. A chegada de uma terceira aeronave deslocada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) aumentou a capacidade de combate ao fogo, mas se tornou insuficiente para acabar com as chamas porque uma mudança na direção do vento deu nova velocidade à propagação.