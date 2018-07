Fogos em show deixam 16 feridos em Araçariguama

O show encerrava um rodeio na cidade. De acordo com as pessoas que estavam no evento, a queima de fogos começou quando a dupla subiu ao palco cantando a música "A Pantera Cor de Rosa", de seu novo clipe. Parte dos fogos foi na direção do público que lotava o local do evento. Várias pessoas sofreram queimaduras nos braços, no rosto e no pescoço. As vítimas foram levadas para uma unidade de pronto atendimento na própria cidade. De acordo com a prefeitura, 16 pessoas foram atendidas e liberadas.

Muitas pessoas tiveram roupas e cabelos queimados e a pele apenas chamuscada, por isso não buscaram atendimento médico. A prefeitura informou que o show, realizado numa arena de eventos particular, estava com o alvará regular. A dupla Munhoz e Mariano emitiu nota manifestando tristeza com a "fatalidade" e informando ter ido pessoalmente à unidade hospitalar prestar solidariedade aos envolvidos. "Geralmente usamos pirotécnica na abertura de nossos shows e sempre tomamos todas as medidas necessárias para que isso seja feito da maneira mais segura possível", informa a nota assinada pela dupla.

De acordo com a assessoria, os cantores arcaram com o custo dos medicamentos e das roupas danificadas. "Deixamos nossos contatos com essas pessoas para que elas recebam todo auxílio até a total recuperação", informou a dupla. A Polícia Civil vai abrir inquérito por lesões corporais culposas - causadas sem intenção. O comandante do Corpo de Bombeiros de São Roque, tenente Eduardo Casagrande Mansoldo Filho, disse que o uso de fogos de artifício não era autorizado. "O recinto estava adequado para o rodeio, mas por ser local fechado e parcialmente coberto, não poderia ter queima de fogos. Não houve pedido de autorização para isso e, se houvesse, seria negado."