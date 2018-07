'Fogos indoor são comuns em Santa Maria', diz DJ O DJ Sandro Cidade, que trabalha há três anos na boate Kiss, em Santa Maria, e estava no local no momento do incêndio ocorrido na madrugada deste domingo, disse que os fogos de artifício indoor, próprios para ambientes fechados, são comuns em eventos da cidade gaúcha. "São usados em festas de 15 anos, em qualquer salão que você for em Santa Maria você vai encontrar", afirmou em entrevista à Agência Estado. As causas do incidente ainda não foram determinadas, mas relatos indicam que o incêndio começou durante a apresentação de pirotecnia realizada pela banda Gurizada Fandangueira, a segunda a subir ao palco na madrugada deste domingo.