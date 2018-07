Fogos no réveillon de Salvador dependem de patrocínio

"Estamos experimentando um novo modelo para a festa, que pode ser adotado por outras cidades e até outros países", avalia o músico, que chamou o evento de Réveillon Andante.

A ideia, concebida pelo próprio Brown, partiu da dificuldade financeira anunciada pela prefeitura para realizar a festa. Sem folga no orçamento e proibida de deixar contas em aberto para o próximo prefeito - ACM Neto (DEM), eleito em outubro -, por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o atual prefeito, João Henrique Carneiro (PP), havia tornado públicos, no fim de novembro, os problemas para a administração pública organizar o evento.

Com a parceria com o músico, que não vai cobrar pela apresentação e desfilará com o próprio trio, chamado Camarote Andante, a prefeitura reduzirá em cerca de R$ 800 mil o investimento em infraestrutura para a festa.

Agora, a pouco mais de três semanas para o evento, o gestor busca patrocínios para a queima de fogos. No ano passado, o show pirotécnico de 15 minutos, com fogos instalados em estruturas flutuantes no mar, custou R$ 700 mil.