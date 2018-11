Foguete brasileiro é lançado com sucesso de Alcântara

SÃO PAULO - Foi lançado ao ar com sucesso neste domingo, 12, do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, o foguete de médio porte VSB-30. Desenvolvido por técnicos brasileiros, o veículo foi projetado para ter uma autonomia de voo de 250 quilômetros e carregar até 400 quilos. Inicialmente, o lançamento do VSB-30 estava previsto para as 10 horas de hoje (11 horas de Brasília), mas segundo a assessoria de imprensa da CLA, por conta de uma questão técnica, o lançamento ocorreu às 12h30 no horário local (13h30 de Brasília).

Apesar de ter autonomia de 250 quilômetros de voo, o foguete brasileiro percorreu uma distância de 100 quilômetros de altitude, levando dez experimentos de universidades, institutos de pesquisas e alunos do ensino fundamental que integram os programas desenvolvidos pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), para serem submetidos a testes no ambiente de microgravidade, que se encontra a partir dos 100 quilômetros de altura.

Por volta das 15 horas (de Brasília), depois do sucesso de lançamento e retorno do BSB-30 à Terra, foi iniciado o processo de recuperação da carga útil do foguete. Ou seja, os dez experimentos que foram submetidos ao ambiente de microgravidade caíram no mar e estão sendo resgatados numa operação que envolve helicópteros da Aeronáutica.

De acordo com a assessoria de imprensa do CLA, por ter experimentos, a carga útil do foguete não pode ficar no mar. Os resultados sobre como se comportaram os experimentos no ambiente de microgravidade serão conhecidos posteriormente.