Foguete disparado de Gaza cai no Egito e fere uma mulher

A vítima foi levada a um hospital, com ferimentos leves, disse uma fonte do setor de segurança da área.

Uma outra fonte informou que essa foi a primeira vez que um foguete disparado de Gaza caiu em uma área residencial, e não no deserto, fato que "levantou preocupações entre as forças de segurança" na região.

Forças egípcios estavam revistando a fronteira desértica entre Gaza e Israel, em busca de militantes que possam estar atrás do ataque no qual foram mortos oito israelenses, na quinta-feira, ao longo de uma estrada ao norte da cidade de Eilat, no Mar Vermelho, disseram autoridades do Egito.

Cinco guardas de fronteira egípcios foram mortos na semana passada quando forças israelenses repeliam os militantes armados, o que provocou a pior crise nas relações entre o Egito e Israel desde a derrubada do presidente egípcio Hosni Mubarak, em fevereiro.

(Reportagem de Marwa Awad)