Foi a gente que fez

Stephen Antonson, artista dono de um ponto de vista espirituoso e travesso, gosta de dizer que, quando inventa alguma coisa, espera que sua criação seja mais que um alvo de contemplação. Ele pode acrescentar uma piada visual: um busto plástico do deus Pã, da mitologia grega, traz uma torta recheada afixada ao rosto; um fantasmagórico criado-mudo de gesso se transforma numa tigela de frutas em erupção. Ou pode recorrer a um jogo de palavras. Quando pediu em casamento Kathleen Hackett, autora e editora de livros que conheceu quando ambos trabalhavam na Martha Stewart Living Omnimedia, há mais de dez anos, Antonson preparou um cenário com um anel de aço e vidro do tamanho de um barril de petróleo e um tapete feito de fotos que retratavam suas mãos fazendo o formato das letras que compunham um soneto de Shakespeare.

Desde aquela época, os dois trabalham em constante colaboração, seja no casamento, na criação dos filhos - James e Finn, de 4 e 7 anos - ou na construção do lar. "Eu crio coisas", diz Antonson, "e Kathleen tenta explicá-las." Os dois escreveram Home From the Hardware Store (decorando o lar na loja de ferramentas), publicado em 2010 pela editora Rodale: um inteligente manual de instruções para fazer objetos domésticos, como um candelabro de canos ou uma luminária de grelhas para ralo.

Kathleen, que já escreveu outros 15 livros como ghost writer, também assina The Salvage Sisters’ Guide to Finding Style in the Street and Inspiration in the Attic (as irmãs reciclagem ensinam a encontrar peças estilosas nas ruas e inspiração no sótão), escrito em parceria com Mary Ann Young, uma de suas seis irmãs.

Kathleen e Antonson recuperam objetos de mercados de pulgas, brechós, lojas de antiguidades e vendas de fundo de quintal. Seus lemas parecem ser "evitar ao máximo o novo" e "criar objetos a partir de outros objetos".

A casa deles no Brooklyn é um atraente laboratório desses princípios, e inclui muitos dos artigos retratados no livro. Há luminárias envoltas em cordões de algodão branco, um lustre feito com um conjunto de soquetes de teto e a originalíssima luminária de chão em formato de robô. "Quase nos divorciamos por causa dela", conta Kathleen, que precisou "tirar" de Antonson os 14 passos das instruções necessárias para recriar a peça, inventada num surto de criatividade.

Visitar um lugar como este pode ser uma experiência intimidante. Na hierarquia do estilo, "comprar na loja" é quase sinônimo de fracasso. Voltamos para casa e, ao olharmos para nossa própria decoração, temos uma irresistível vontade de gritar, "Quanta falta de gosto!"

Antes de comprar a casa no Brooklyn, construída perto de 1890, eles venderam um apartamento que haviam reformado no mesmo bairro - e pelo qual conseguiram um valor mais de duas vezes maior que o pago em 2003. Assim, puderam dar US$ 1,8 milhão pelo imóvel, capaz de abrigar duas famílias. O apartamento de cima, que alugam, precisava apenas de uma mão de tinta fresca. Os andares de baixo estão sendo reformados aos poucos.

Romances imperfeitos. Nos últimos dez anos, Antonson colecionou luvas perdidas sem par, coletando-as das pilhas de neve na vizinhança. Em dezembro, começou a compor pares com essas luvas e emoldurá-las, anotando a data e o local onde cada uma tinha sido encontrada. O projeto aconteceu graças ao incentivo do amigo, Andy Gray, diretor da agência de gestão de marcas VSA Partners. "Aquilo me pareceu uma grande história de romances imperfeitos para o dia dos namorados", diz Gray, que transformou os pares numa exposição chamada "G(love)", no escritório de sua empresa. Agora de volta ao Brooklin, os quadros enfeitam a parede sobre um sofá. Tradução de Augusto Calil