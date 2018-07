Jornalistas da América do Sul lamentaram a morte de Ruy Mesquita, definido como um “lutador da liberdade de expressão” e “liderança da mídia regional”. Segundo Martín Etchevers, gerente de Comunicações Externas do Grupo Clarín, na Argentina, “a morte de Mesquita é a partida de um dos mais importantes editores da América Latina”.

Para Etchevers, “Mesquita, que fez toda sua carreira dentro do jornalismo, assumiu seu papel de empresário desde a identidade do jornalista profissional. E fez isso com fidelidade ao legado de seu jornal, algo cada vez mais singular nesta indústria”.

O jornalista Julio Maria Sanguinetti, ex-presidente do Uruguai e amigo de Ruy Mesquita havia décadas, afirmou: “Ele representava uma longa tradição jornalística brasileira. O Brasil conta com um grande jornalismo e a família Mesquita inteira esteve envolvida nessa grande atividade jornalística. Ruy preencheu um grande espaço por mais de meio século.” Para o ex-presidente uruguaio, Ruy Mesquita “foi um combatente da liberdade de imprensa em todo o continente. Infelizmente, ainda hoje temos de continuar nessa luta, já que surgem ‘eclipses’ dessas liberdades”.

O dono e diretor do ABC Color de Assunção, Aldo Zucolillo, qualificou Ruy de “um dos velhos capitães da luta pela liberdade de expressão no continente”. O jornalista paraguaio, que foi censurado pela ditadura de Alfredo Stroessner nos anos 80, disse que Mesquita “enfrentou com galhardia ditaduras que, além de oprimir os povos, perseguiram os jornalistas e a imprensa”. Zucolillo completou: “O continente perde um grande jornalista. Acho que o jornalismo continental está de luto. Ruy passará para a história como um cidadão valente, que não teve dúvidas em enfrentar os desafios de todo tipo que no século 20 assolaram a América Latina”.

Jaime Abello Banfi, diretor da Fundação Nuevo Periodismo Ibero-americano (FNPI), entidade criada pelo prêmio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, também lamentou a morte. Abello disse que “a trajetória de Ruy Mesquita é um exemplo destacado do tipo de liderança cívica e empresarial que contribuiu para os grandes jornais de propriedade familiar servirem no século 20 como eixo do desenvolvimento do jornalismo profissional nos países da América Latina”. O diretor da FNPI concluiu que “seu falecimento é uma sensível perda para o jornalismo do Brasil e de toda a região”.