''Foi um verdadeiro pânico'', diz turista

A jornalista brasileira Paula Rondinelli, que vive no Chile desde a década de 90, relatou ontem ao portal Estadão.com.br os momentos de pânico que seguiram o terremoto registrado no país. "Aqui sempre treme e é comum que trema, mas esse foi muito forte", disse Paula. "A gente percebeu que não parava (de tremer), então vimos que estava ficando complicado."

Turistas brasileiros que estavam em Santiago também relataram à TV Chile (TVN) e a agências de notícias momentos de "pânico" durante o tremor. Um casal de paulistas e uma mulher também brasileira disseram que queriam deixar o país, mas não conseguiam porque o aeroporto estava fechado.

"Foi um verdadeiro pânico. Tudo começou a tremer forte, faltou luz e tivemos de sair do quarto, no escuro, com garrafas quebradas no chão. Não havia sinalização e não sabíamos como sair do hotel", disse o brasileiro, que não teve o nome divulgado. Ao seu lado, uma das duas mulheres completou: "Infelizmente temos de ficar na rua e esperar, pois o aeroporto de Santiago continua fechado."

O chefe do aeroporto de Santiago, Eduardo del Canto, confirmou que todos os voos estão cancelados e o aeroporto não será reaberto pelo menos nos próximos três dias. "O dano maior está no prédio principal. Sem ele não podemos operar o aeroporto. As pistas não foram abaladas, mas o terminal está paralisado e continuará fechado", disse Del Canto.

ASSISTÊNCIA A BRASILEIROS

A Embaixada e o Consulado Geral do Brasil em Santiago entraram de prontidão desde as primeiras horas da manhã de ontem para atender brasileiros em dificuldades por causa do terremoto. A embaixadora Graça Carrion informou que os dois escritórios estão em contato permanente com as autoridades chilenas para avaliar a extensão dos estragos e definir a ajuda brasileira aos esforços de socorro às vítimas.

Cerca de 8 mil brasileiros moram atualmente no Chile, a maioria em Santiago, Valparaíso e Viña Del Mar. As três regiões foram atingidas pelo terremoto mas, segundo a embaixadora, até agora não há registro de brasileiros mortos ou com ferimentos graves. Alguns pediram apoio para retornar ao Brasil, mas não há previsão de embarque.

Trata-se principalmente de turistas ou visitantes casuais que tiveram seus hotéis ou habitações interditados por causa do risco de desabamento. "Estamos atendendo os casos de emergência e pedindo um pouco de paciência aos demais", observou a embaixadora.

Ela informou que o consulado vem encaminhando doentes a hospitais, indicando alojamento para desabrigados e dando o apoio material possível. Está apenas recomendando que se mantenham em casa, ou nas proximidades, evitando circular nas ruas ou estradas e adotem as precauções determinadas pelo governo chileno. Uma delas é não subir escadas e racionar uso de energia e água.