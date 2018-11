Folha de Zona Azul ficará mais cara a partir de segunda Estacionar nas áreas de Zona Azul ficará mais caro a partir de segunda-feira. O preço de cada folha passará de R$ 1,80 para R$ 3, um reajuste de 67%. O talão com dez folhas custará R$ 28. Uma folha permite ao motorista manter seu carro estacionado na área reservada por uma hora. Atualmente, há 33 mil vagas de Zona Azul na capital paulista, a maioria delas localizada em vias da região do centro expandido. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as folhas adquiridas anteriormente continuarão valendo e os talões e folhas marcados com os preços antigos deverão ser vendidos conforme o valor impresso.