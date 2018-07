Folia no carnaval custa caro ao Flamengo

O carnaval terminou em grande estilo para o Botafogo com a vitória de virada sobre o Flamengo por 2 a 1, ontem, no Maracanã. O resultado encerrou jejum de dez jogos sem derrotar o rival. A equipe alvinegra vai disputar a final da Taça Guanabara (1º turno do Carioca), contra o Vasco, no domingo.

Alguns jogadores do Flamengo festejaram demais nos dias de carnaval e o time acabou falhando em campo. O atual campeão brasileiro teve mais a posse de bola, arriscou mais no primeiro tempo, e largou na frente, gol de Vinícius Pacheco. O Botafogo não alterou a forma de jogar: fechado, explorando os contra-ataques e as jogadas áreas. Numa delas, Marcelo Cordeiro empatou. Quase no fim da primeira etapa, o árbitro Luís Antônio Silva Santos expulsou o botafoguense Fahel, mas voltou atrás. O juiz optou por aplicar amarelo para Fábio Ferreira, que não cometeu falta em Vinícius Pacheco. O autor da infração havia sido o próprio Fahel, que já tinha amarelo.

O Flamengo dominou a etapa final, mas os foliões Vágner Love e Adriano desperdiçaram boas chances. Caio, aos 37, garantiu a festa botafoguense.