Foliões lotam Praça 15, no Rio, atrás de blocos

As barcas de passageiros que chegam de Niterói e atracam no cais da Praça 15 vieram repletas, assim como os trens do metrô que deixaram os foliões no Largo da Carioca.

A apresentação do Sassaricando começou por volta das 9h, com os cantores do bloco interpretando as tradicionais marchinhas carnavalescas. A participação de convidados especiais, como o violonista Yamandú Costa, a cantora Teresa Cristina e o compositor Martinho da Vila está prevista para o início da tarde.

Formado em 1996 por músicos da cena instrumental do Rio, o Cordão do Boitatá fez seu primeiro desfile em 1997. As marchinhas animadas por instrumentos de sopro começaram a atrair foliões em busca do carnaval mais tradicional.

A partir de meados da década passada, os desfiles começaram a atrair multidões e as ruas estreitas do Centro do Rio já não davam mais conta devido à superlotação. Desde então, o bloco passou a fazer shows parados na Praça 15.

Também no fim da manhã, o bloco Bangalafumenga, outro tradicional do Rio, já reunia muitos foliões no Aterro do Flamengo. O bloco nasceu em 1998 e foi ganhando espaço nos desfiles da Zona Sul, junto do ressurgimento do carnaval de rua do Rio. Grande parte dos ritmistas é formada numa oficina ministrada pelo Bangalafumenga na Lapa.