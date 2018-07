Fome pode matar 400 mil crianças na Somália, diz Grã-Bretanha

O novo compromisso eleva para 100 milhões de libras o valor destinado pela Grã-Bretanha para ajudar a enfrentar o que as instituições internacionais de auxílio definem como a pior seca em décadas na Somália, Quênia e Etiópia.

"Pedimos hoje que outros países se apresentem e desse modo assegurem que esta fome não tire a vida de 400 mil crianças", disse o secretário britânico de Desenvolvimento Internacional, Andrew Mitchell, em entrevista à imprensa na capital somali, Mogadíscio.

"Achamos que a resposta pelo mundo tem sido perigosamente inadequada", declarou Mitchell, horas depois, em Nairóbi, no Quênia.

No novo pacote britânico, 25 milhões de libras irão para a Unicef para fornecer durante dois meses rações suplementares a 192 mil pessoas e para a vacinação de centenas de milhares de crianças contra sarampo e poliomielite, informou o departamento, em um comunicado.

A Organização da Conferência Islâmica prometeu 350 milhões de dólares numa cúpula de emergência em Istambul.

O Japão também se comprometeu a entregar ajuda no valor de 600 mil dólares para a agência de refugiados da ONU para a assistência aos refugiados do acampamento de Dadaab, no norte do Quênia, onde estão 440 mil somalis.

(Reportagem adicional de Richard Lough)