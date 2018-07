Fonte do Ibirapuera celebra Dia dos Namorados O Dia dos Namorados não vai passar em branco no Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital. Ao som de músicas românticas, serão refletidas na Fonte Multimídia cenas de beijos famosos do cinema, como os de "O Vento Levou", "Titanic" e "A Dama e o Vagabundo". Espetáculo de luzes completa a apresentação.