Fora de tela

É claro que a ideia é absurda. É praticamente unânime que a lei foi bem-vinda, dada a situação insana da paisagem paulistana até sua sanção. Era necessário limpar a cidade, especialmente dos tradicionais outdoors, que proliferaram do centro à periferia, cobrindo todo tipo de imundice urbana, de terrenos baldios a restos abandonados sem urbanização nas vias expressas. O lixo urbano embalado pelo sonho do consumo.

Porém, a dimensão restritiva é um problema histórico da legislação para a cidade, desde leis sobre cuspir no chão aos códigos de obras ou leis de zoneamento. A Lei Cidade Limpa proibiu tudo. Até os relógios públicos com anunciantes que os bancavam foram retirados, pararam de funcionar. Só que a publicidade ao ar livre faz parte da gráfica urbana desde a passagem do final do século 19. Toulouse Lautrec fazia cartazes para os cabarés parisienses. Cidades pelo mundo conseguiram controlar, melhor, organizar sua presença na paisagem. Times Square, em Nova York, pode até ser um show de horror pela densidade de luminosos, mas as pessoas lá se comportam como num parque de diversão, que é a própria cidade. Isso é bom? Não sei, mas o resto de Manhattan é absolutamente limpo no que diz respeito à publicidade - pela ordenação, e não pela proibição.

São Paulo tem outro fato que marca negativamente sua imagem, as empenas. Difícil lembrar outra cidade com a mesma quantidade de laterais de edifícios sem tratamento e, quase sempre, muito sujas. Parte significativa dessa sujeira era também coberta pelos anúncios publicitários. Se a Lei Cidade Limpa tinha como objetivo limpar a paisagem, deveria, obviamente, ter isso no horizonte.

Agora a Prefeitura decidiu liberar as empenas para grafiteiros e autorizar a marca do patrocinador junto à obra. Parece a solução ideal, uma correção nos exageros da lei, diminuindo o impacto negativo das empenas sujas na paisagem e, de quebra, oferecendo arte para todos. Imaginem a cidade antes encoberta pelas publicidades ficar recoberta pela arte. A imaginação pode virar um pesadelo.

Segundo o noticiário, a Prefeitura não julgará o mérito dos trabalhos. Certo, mesmo porque o contrário poderia ser visto como censura. Contudo, o que estarão pintando nessas enormes superfícies? Como esses conjuntos configurarão paisagens? Quais instrumentos podem avaliar méritos, ou melhor, adequação urbanística e paisagística? Quais os critérios de visibilidade e visualidade? Essas questões deveriam ser colocadas previamente ao anúncio da permissão. À Prefeitura não cabe o juízo do mérito, mas cabe organizar os canais para que os setores da sociedade capazes de fazê-lo o façam.

O democratismo de liberar todas as manifestações é, na realidade, antidemocrático, porque nos expõe ao risco de nos tornarmos uma caricatura de cidade com empenas cenográficas espalhadas pela metrópole. O que nos protege desses riscos são análises e projetos para a paisagem, são condições de exercer o conhecimento sobre a cidade.

Não se trata de julgar linguagens artísticas, trata-se de entendê-las inseridas na estrutura e ambiente urbanos. E, também, de entender as linguagens como manifestações artísticas consistentes e transformadoras do cotidiano banal. Isso exige conhecimentos específicos e vivência no meio produtivo e criativo da arte e da cidade contemporâneas, não depende de aprovações burocráticas e regulamentadas pelas dimensões do espaço para propaganda do patrocinador. Caso contrário, cometem-se os equívocos apresentados: grafite em empenas é como grafite no museu, não é grafite. Se grafite é street art como dizem, ela se justifica pela urbanidade surpreendente, ela se mistura com a cidade, com o traço da clandestinidade.

Enclausurar o grafite em espaços predefinidos e destacados da paisagem é retirar dele sua principal qualidade, a sacação do espaço, do muro, do poste, de fazer com que o resto mais insignificante da cidade adquira muitos significados. Limitado à condição de arte previsível na empena autorizada, sem confundir-se com a urbanidade difusa, o grafite seria um mural com linguagem inadequada. Da mesma forma que exigimos políticas públicas para a habitação ou para a educação, o que precisamos em São Paulo é de políticas muito bem definidas para a paisagem e para a arte pública.

JORGE BASSANI É DOUTOR EM ARQUITETURA

E URBANISMO, PROFESSOR DE HISTÓRIA DO

URBANISMO CONTEMPORÂNEO FAU-USP