Fora do CTI, quadro de saúde de Verissimo é estável O escritor Luis Fernando Verissimo, 76 anos, passa bem após deixar o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) na tarde dessa segunda-feira. Seu quadro de saúde é considerado estável e suas sessões de hemodiálise estão diminuindo. Verissimo faz fisioterapia e se recupera em um quarto da internação do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ele ficou 12 dias no CTI se recuperando de uma infecção. Agora, no quarto, lê jornais, vê televisão e recebe visitas da família.