Fora do País, elogios à atuação pela imprensa

A morte do Dr. Ruy foi registrada, também, em notas e reportagens de outros países. Na Espanha, o jornal ABC lembrou o jornalista como inovador pela criação do Jornal da Tarde. Em Lisboa, a emissora de televisão TVI lembrou que ele comandava "o mais antigo jornal da cidade de São Paulo e um dos maiores do Brasil". Também em Portugal, o Jornal de Notícias publicou a notícia citando a reação de autoridades como a presidente Dilma Rousseff.

Em Buenos Aires, o vice-diretor do La Nación, Fernando Saguier, afirmou que "a qualidade, a veracidade, o rigor e a independência protagonizados por Ruy Mesquita fizeram do Estado um dos grandes jornais do Brasil e do mundo".

Aula

No Rio, a pesquisadora Marieta de Moraes Ferreira, da Fundação Getúlio Vargas, destacou o papel do Dr. Ruy no jornalismo e na política nacional. "Ele foi a pessoa que deu continuidade à tradição da família Mesquita. Ele dá seguimento a essa tradição, a essa genealogia da família". A historiadora é coautora dos verbetes sobre os jornalistas Julio de Mesquita Filho e Julio de Mesquita Neto, e sobre o Estado no Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro da FGV. Marieta afirma que, no início da ditadura, embora o Estado apoiasse o governo, "havia uma questão muito importante para o Ruy Mesquita, que era a liberdade de expressão". Então, "há a apreensão do jornal por conta da crítica ao fechamento do Congresso (1968), e se instala a censura prévia na redação". / DENISE CHRISPIM MARIN, FERNANDO NAKAGAWA, ARIEL PALACIOS e CLARISSA THOMÉ