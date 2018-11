Foragido da Justiça morre em troca de tiros com a PM Considerado foragido da Justiça após receber o benefício de saída temporária de Páscoa e não retornar para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do Belém I (na capital), Waldenir Moreira de Souza, de 44 anos, foi baleado e morreu, por volta das 2 horas desta madrugada de quinta-feira, 15, ao trocar tiros com policiais militares no trevo de Francisco Morato, em Caieiras, região oeste da Grande São Paulo.