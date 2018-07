Foragido de Rio Preto é preso em SP com RGs falsos

De acordo com a PM, durante patrulhamento pela Rua João Batista de Godoi, altura do número 7.456, no Jardim das Oliveiras, os militares avistaram um homem em atitude suspeita e, após abordagem, foi constatado que ele era foragido do Presídio de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

O homem possuía vários documentos de identificação (RG) falsos. Com isso, o suspeito foi encaminhado para o 50º Distrito Policial, onde o boletim de ocorrência foi registrado.