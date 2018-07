Foragido há 5 anos, médico Alberto Rondon é preso Foragido há cinco anos, o médico e ex-deputado estadual Alberto Jorge Rondon de Oliveira foi preso hoje em Bonito, no Mato Grosso do Sul, por policiais da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários da Polícia Federal. Rondon era procurado pela Justiça por conta de sua condenação criminal, por ter realizado cirurgias plásticas sem habilitação específica, que resultaram em lesões corporais em suas pacientes. O médico vivia normalmente na cidade, quando foi surpreendido pela ação dos policiais. Rondon foi levado para o sistema prisional do Estado.