Foragido se entrega ao Bope na Rocinha, no RJ Um foragido da Justiça se entregou aos policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no início da tarde de hoje, na localidade da Cachopa, na comunidade da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. Aroldo dos Santos, de 31 anos, estava foragido há 13 dias da Unidade Prisional Ismael Pereira Sirieiro, em Niterói, onde cumpria pena em regime semiaberto por associação para o tráfico. Ele chegou a cumprir pena por dois anos e nove meses.