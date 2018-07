Forbes aponta Slim como homem mais rico do mundo com US$69 bi O magnata mexicano Carlos Slim manteve a primeira posição na lista anual dos homens mais ricos do mundo da revista Forbes nesta quarta-feira, com estimados 69 bilhões de dólares, ficando à frente de Bill Gates, com 61 bilhões de dólares, e de Warren Buffett, com 44 bilhões de dólares.