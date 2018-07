Forbes elege Dilma segunda mãe mais poderosa do mundo

A lista foi divulgada nesta quinta-feira pela proximidade do Dia das Mães, comemorado no domingo. Segundo a revista, a escolha foi feita com base em escolha anterior das 100 mulheres mais poderosas do mundo, na qual Dilma ficou em terceiro lugar.

As mães se destacam nas áreas de governo, negócios, entretenimento e filantropia, informou a Forbes.

Dilma ficou à frente de nomes como o de Christine Lagarde, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), que ocupa o sexto lugar, e da primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, na sétima posição.

A escolha vem na semana em que a presidente se prepara para anunciar um pacote para a primeira infância, em pronunciamento no domingo.

Desde a pré-campanha presidencial, a equipe da então candidata petista vendeu a ideia de que Dilma era a "mãe do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)", criado no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

(Reportagem de Ana Flor)