Força Aérea recebe dois aviões não-tripulados por R$ 48 milhões

As aeronaves, de fabricação israelense, custaram 48 milhões de reais e chegaram ao Brasil em 30 de janeiro. Elas estão sendo montadas na base aérea de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul.

Com a chegada dos novos equipamentos, a FAB tem agora quatro Vants, todos modelos israelenses RQ-450. Duas aeronaves deste modelo já operam no país desde 2011, segundo a FAB.

Os Vants já foram usados em operações de combate contra crimes nas regiões de fronteira e também na segurança da conferência internacional sobre meio ambiente, a Rio+20, realizada no ano passado no Rio de Janeiro com a presença de autoridades de diversos países.

(Por Eduardo Simões)