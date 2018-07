Força aérea síria aumenta ofensiva após trégua fracassada

O enviado internacional para a crise na Síria, Lakhdar Brahimi, disse que vai prosseguir com os esforços de paz, apesar do fracasso de seu apelo por um cessar-fogo durante o feriado muçulmano do Eid al-Adha.

Não está claro como Brahimi pode conseguir qualquer compromisso aceitável para Assad, que parece determinado a manter o poder a qualquer custo, enquanto os rebeldes, em sua maioria muçulmanos sunitas, estão igualmente comprometidos em sua intenção de derrubar o regime.

As grandes potências e os países do Oriente Médio estão divididos sobre como acabar com o conflito de 19 meses, que já custou estimadas 32 mil vidas, tornando-se uma das mais sangrentas entre as revoltas árabes que derrubaram líderes na Tunísia, Egito e Líbia.

A violência voltou a fazer vítimas nesta terça-feira, quando a força aérea síria atacou na periferia da cidade central de Homs, onde rebeldes sitiaram uma base do Exército, e na cidade ao norte controlada por rebeldes de Maarat al-Numan, que fica na estrada Damasco-Aleppo.

Rebeldes têm lutado contra bases do Exército em al-Hamdanitya e Wadi al-Deif, na periferia de Maarat al-Numan.

Alguns ativistas relataram que 28 civis foram mortos nos ataques aéreos recentes em Maarat al-Numan e divulgaram um vídeo mostrando homens recuperando o corpo de uma garota de um edifício derrubado. O vídeo não pôde ser verificado de forma independente.

Os militares atacaram e bombardearam Maarat al-Numan, a 300 quilômetros ao norte de Damasco, desde que os rebeldes a tomaram no mês passado.

"Os rebeldes retiraram suas posições dentro de Maarat al-Numaan desde que os ataques aéreos começaram. Eles estão em sua maioria na linha de frente sul da cidade", afirmou o ativista Mohammed Kanaan.

Maarat al-Numan e outras cidades sunitas no noroeste da província de Idlib são, na sua maioria, hostis ao sistema de Assad no poder, dominado por sua seita minoritária alauíta, uma ramificação do islamismo xiita.

Aviões de guerra bombardearam novamente subúrbios orientais de Damasco e o Exército disparou pesadas salvas de morteiros no distrito de Hammouria, matando pelo menos oito pessoas, disseram ativistas.

Dois rebeldes foram mortos e 10 ficaram feridos em al-Mubarkiyeh, uma aldeia a seis quilômetros ao sul de Homs, onde rebeldes sitiaram um complexo que guarda uma instalação de manutenção de tanques, contaram ativistas.