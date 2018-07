Força de segurança ocupa aldeia tenharim em Humaitá

Segundo ele, após a desocupação, serão iniciadas as buscas das supostas vítimas dos índios - três homens que desapareceram no início do mês e teriam sido sequestrados e mortos pelos indígenas. Na manhã deste sábado, o delegado sobrevoou a reserva para definir a estratégia das buscas. "Temos o aparato para iniciar as buscas, mas depende da limpeza (retirada dos invasores) da área." A PF vai usar helicópteros e entrar pelo mato com cães farejadores da Polícia Militar.

Homens do 54º Batalhão de Infantaria de Selva do Exército em Humaitá iniciaram a instalação de uma base avançada na manhã deste sábado na localidade de Santo Antonio do Matupi, uma das extremidades da reserva. Eles montaram bloqueios e controlam a passagem de pessoas e veículos pela rodovia entre Humaitá e Santo Antonio do Matupi.

De acordo com o tenente-coronel Antonio Prado, o objetivo é dar apoio à investigação da PF. Os 140 índios que estão abrigados no batalhão do Exército só serão levados de volta para a reserva quando a situação de conflito estiver controlada.