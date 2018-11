Força militar do Complexo do Alemão muda de sede A Força de Pacificação que atua desde a semana passada no comando das operações e da ocupação do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, mudou provisoriamente sua sede, segundo a assessoria de imprensa. A sede em uma antiga fábrica, no Complexo do Alemão, passa por reformas e, enquanto isso, a base da Força de Pacificação será em um Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) no bairro de Olaria, também na zona norte.