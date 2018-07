Força Nacional amplia atuação em presídio no Paraná A Força Nacional de Segurança ampliou a atuação no Presídio Federal de Catanduvas, a cerca de 470 quilômetros de Curitiba, no oeste do Paraná, em razão da decisão dos agentes penitenciários de radicalizar a greve iniciada no dia 7 de setembro. Como forma de pressionar para haver um entendimento, eles não estão mais colocando 50% dos servidores do plantão à disposição da direção do presídio para realizar os serviços essenciais. De acordo com a assessoria do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), o reforço de mais 41 homens da Força Nacional chegou a Catanduvas na tarde de ontem. Desde o início da greve, o mesmo número de homens já atuava principalmente na segurança externa. Os trabalhos de entrega de refeição, escolta de presos, revista e acompanhamento de visitas ainda eram feitos pelos agentes de plantão. Ninguém do Sindicato dos Agentes Penitenciários foi encontrado na tarde de hoje. Em Catanduvas estão cerca de 130 presos. De acordo com a assessoria do Depen, no Presídio Federal de Campo Grande (MS), onde estão 145 presos, os agentes, que também estão em greve, ainda mantinham hoje os serviços essenciais, sem necessidade de reforço da Força Nacional de Segurança, que tem entre suas atribuições a garantia da segurança em presídios federais. Os agentes federais protestam contra a Medida Provisória 441, editada em 29 de agosto, que dispôs sobre a reestruturação da carreira e dos salários na área penitenciária federal. Segundo eles, a MP possui uma "série de equívocos". Entre os itens questionados estão os que estabelecem que as gratificações serão atribuídas por desempenho individual (20%) e pelo desempenho institucional do Departamento de Polícia Federal (80%). Os agentes entendem que são duas instituições diferentes e que não poderia haver essa relação de dependência.