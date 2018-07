Força Nacional atuará em cidades próximas ao DF O Ministério da Justiça decidiu hoje autorizar o envio de uma tropa da Força Nacional de Segurança Pública para municípios de Goiás, localizados no entorno do Distrito Federal. A solicitação foi feita na manhã de hoje pelo governador do Goiás, Marconi Perillo, com o objetivo é reduzir os índices crescentes de violência na região.