Força Nacional autorizada a patrulhar fronteiras do Acre

Segundo portaria, publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 30, a Força Nacional ajudará os órgãos integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado nas atividades de fiscalização, inibição, prevenção, coibição e repressão dos crimes de contrabando, de tráfico de drogas e de armas na região fronteiriça do Estado do Acre.

A autorização foi motivada por pedido do governador do Estado do Acre, com o propósito de combater ilícitos penais de tráfico de drogas, armas e crimes transfronteiriços nas regiões fronteiriças com o Peru e a Bolívia.