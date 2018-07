Força Nacional é enviada para combater fogo em RR Trinta e cinco bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) serão enviados pelo Ministério da Justiça para Roraima com o objetivo de ajudar no combate ao incêndio que atinge a região da Raposa Serra do Sol. Os profissionais integram o Grupamento de Bombeiros do Batalhão-Escola de Pronto Emprego da Força Nacional (Bepe). A determinação atende a uma solicitação do Ministério do Meio Ambiente.