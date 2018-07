Força Nacional fica por mais 180 dias em Alagoas

A decisão levou em conta manifestação do governo de Alagoas. "A operação terá o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de segurança pública do ente federado solicitante, nos termos do convênio de cooperação firmado entre as partes, bem como permissão de acesso aos sistemas de informações e ocorrências no âmbito da Segurança Pública, durante a vigência da portaria autorizativa", cita a decisão publicada hoje. O prazo do apoio poderá ser prorrogado, se necessário, cita a nota, que é assinada pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo.