Força Nacional ficará em Goiás por mais 180 dias O governo federal determinou que a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) permaneça por mais 180 dias no Estado de Goiás, em especial na região metropolitana de Goiânia, em apoio às ações de elucidação de crimes de homicídio. A determinação está presente em portaria do Ministério da Justiça publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 2.