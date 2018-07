Força Nacional ficará em Roraima até o fim de 2014 A Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) ficará em Roraima, auxiliando ações de segurança pública no sistema prisional, pelo menos até o final deste ano. A determinação está presente em portaria do Ministério da Justiça publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 5.