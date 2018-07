Força Nacional ficará mais 90 dias em comunidade do Rio

Uma vez vencido esse período de 90 dias, nova ampliação do prazo poderá ser adotada. Desde 2012, agentes da Força Nacional estão presentes na região do Morro do Santo Amaro, no Catete, onde antes havia intenso movimento de tráfico de drogas.

A decisão de ampliar a permanência na Força Nacional na comunidade Santo Amaro, onde está sendo realizada a Operação Pacificadora II, é do Ministério da Justiça. A decisão está presente em

Portaria publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 24. O ampliação do período de presença da FNSP no local foi solicitada pelo governador Luiz Fernando Pezão (PMDB).