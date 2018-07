Força Nacional ficará mais 90 dias na Serra do Sol-RR Foi prorrogado por mais 90 dias o período de permanência de efetivo da Força Nacional de Segurança na reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Segundo a Agência Brasil, a extensão da atuação da FNS foi uma determinação do Ministério da Justiça e a confirmação foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. O período será contado a partir de 22 de julho e poderá ser prorrogado novamente. Os agentes da Força Nacional estão em Roraima desde o início do conflito entre índios e produtores de arroz da região, em maio. As disputas ocorrem por causa da demarcação das terras, que ainda será decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Na época, a decisão de levar os homens da FNS atendeu a um pedido da Polícia Federal.