Força Nacional ficará por 180 dias no Vale do Jamarí-RO O governo federal autorizou a permanência da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), pelo período de 180 dias, na região do Vale do Jamarí, norte do Estado de Rondônia, na BR-319, divisa com o Estado do Amazonas. O objetivo é preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio. A justificar a medida, o governo informa que foi considerada a manifestação do governador de Rondônia, Confúcio Moura (PMDB), que é candidato à reeleição.