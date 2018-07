Força Nacional ficará por mais 180 dias no RN A Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) permanecerá por mais 180 dias no Rio Grande do Norte, em apoio a atividades de perícia forense, junto ao Instituto Técnico-Científico de Polícia (ITEP /RN). Serão também realizadas ações do Programa Brasil Mais Seguro, do governo federal. O Rio Grande do Norte já registrou mais de mil casos de homicídio neste ano.