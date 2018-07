Força Nacional ocupa favela com cracolândia no Rio

Homens das polícias civil e militar ocuparam o morro Santo Amaro na manhã desta sexta-feira para abrir caminho à Força Nacional de Segurança (FNS).

A ocupação da favela faz parte de um convênio do governo do Estado com o Ministério da Justiça assinado no mês passado. A previsão é que pelo menos 150 integrantes da FNS permaneçam no local por tempo indeterminado.

Não houve confronto, e além da FNS foram destacados para a atuação no Santo Amaro assistentes sociais, psicólogos e educadores. Uma casa para o consumo de crack foi encontrada pelos policiais.

A venda e o consumo de crack no Rio avançam rapidamente, e a prefeitura já recolheu das ruas da cidade mais de 4 mil usuários e vendedores da droga em operações rotineiras. São ao menos 11 cracolândias na cidade.

"“Vamos ter um posto avançado no Santo Amaro para assistir usuários e consumidores. Com a FNS esse trabalho fica facilitado", disse o secretário de Assistência Social do município, Rodrigo Bethlem.

Autoridades estimam que vivem aproximadamente 5 mil pessoas no morro Santo Amaro.

(Por Rodrigo Viga Gaier)