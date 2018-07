Força Nacional pinta casas em favela ocupada há um ano Um ano e sete meses após o início da ocupação policial do Morro Santo Amaro, no Catete, zona sul do Rio, soldados da Força Nacional de Segurança começaram nesta quinta-feira, 26, a pintar muros e casas da favela. O projeto de pintura das casas - nas cores verde, amarela, azul e laranja - é uma parceria com a prefeitura carioca. A favela está ocupada pela Força Nacional desde maio de 2012, quando foi escolhida para inaugurar o programa de combate ao crack do governo federal.