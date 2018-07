Força Nacional prestará socorro às vítimas em Petrópolis A Força Nacional de Defesa Civil está a caminho de Petrópolis para auxiliar no socorro às vítimas da chuva que atinge a região serrana do Rio desde a noite deste domingo. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, recebeu na manhã desta segunda-feira um telefonema da presidente Dilma Rousseff, que está em Roma, e da ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, oferecendo apoio do governo federal. Cabral expôs a situação à presidente e informou que a Força Nacional de Defesa Civil já está em deslocamento para a região serrana do Rio. O governador estará em Petrópolis nesta tarde para uma reunião de trabalho na Prefeitura.