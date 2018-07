Força Nacional será mantida por mais 2 meses no MA

De acordo com nota publicada pela assessoria do ministério, "o objetivo é evitar ao máximo os confrontos entre integrantes de facções criminosas". "A tarefa é fazer a intervenção necessária e dar apoio à direção dos presídios na manutenção da rotina do sistema prisional por conta de recentes rebeliões."

A missão enviada ao Maranhão é composta por policiais militares e bombeiros. Eles ajudam na contenção dos presos e nas frequentes revistas nos prédios da cadeia.

O complexo penitenciário passa por uma onda de barbárie generalizada, com dezenas de mortes por decapitações, estrangulamentos - foram 62 assassinatos desde 2013.

Transferências

Roseana aceitou a oferta da pasta para transferir presos do sistema prisional estadual para o federal. Ainda não foram indicados os nomes nem quantos detentos seguirão para os presídios de segurança máxima. Antes dessa recente onda de mortes no presídio, o governo do Maranhão já havia transferido 22 presos para penitenciárias federais.