Força Nacional vai ajudar as cidades alagoanas O secretário de Defesa Social de Alagoas, Paulo Rubim, confirmou hoje a chegada de 77 homens da Força Nacional para reforçar a segurança das cidades atingidas pelas chuvas dos últimos dias. São 40 policiais militares e 37 bombeiros que irão ajudar no policiamento das rodovias e realizar rondas nas cidades mais devastadas do Estado. A Marinha também está apoiando a ação com barcos e helicópteros e a Aeronáutica, que não está mais no resgate aéreo, garante o transporte de pessoal e de mantimentos.