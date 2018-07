Força Sindical protesta contra aumento do pedágio

"Podemos dizer que a manifestação teve 95% de aceitação e a população reagiu de maneira muito proativa. Como a gente estava uniformizado, poucos desconfiavam e recebiam os panfletos muito bem, muita gente passou buzinando e dando tchau", disse o coordenador regional da Força, Hebert Passos Filho, que tem 26 sindicatos filiados na região.

Esse foi o segundo protesto que a central realizou no Estado de São Paulo contra o aumento das tarifas implementado no início do mês - na semana passada a manifestação aconteceu em São Bernardo do Campo - e outros similares devem acontecer no interior paulista. Na Baixada Santista, a manifestação aconteceu nas praças de pedágios do Guarujá (rodovia Cônego Domenico Rangoni - antiga Piaçaguera) e de São Vicente (rodovia Padre Manoel da Nóbrega), na saída da cidade de Santos, e também junto à travessia de balsas entre Santos-Guarujá, em Santos, na Ponta da Praia. O protesto foi tanto contra o aumento praticado pela concessionária Ecovias, que administra o Sistema Anchieta imigrantes, como contra a Dersa, empresa ligada à Secretaria Estadual de Transportes que administra a travessia de balsas entre Santos e Guarujá. De acordo com Passos, a manifestação não teve viés político.