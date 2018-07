Força-tarefa contra queimadas no TO perde 2 aviões

Agosto termina com de 4.357 focos de queimadas. A maior parte está localizada em municípios ligados à Ilha do Bananal, onde estão homens do Exército, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), brigadistas e bombeiros. Os mais atingidos são Lagoa da Confusão, com 996 pontos, Formoso do Araguaia, com 761, e Pium, com 269 focos.

Além de facilitar a propagação do fogo, a estiagem prolongada também pode comprometer o abastecimento de água. Na capital, Palmas, a vazão dos ribeirões que abastecem a cidade diminuiu. Segundo a companhia de abastecimento, no ribeirão Taquarussu, responsável pela água que chega a 70% dos domicílios da cidade, a vazão caiu de 2,5 mil litros por segundo para 800. Em bairros como Jardim Aureny II e III, a água já não chega com a mesma força, principalmente durante a tarde.

A situação deixa a companhia em alerta. Em 16 cidades a captação de água já está sendo feita em mananciais alternativos. E outras 24, segundo o supervisor José Vicente, podem ter que adotar a mesma medida. Por enquanto não há previsão de chuva para a região - só em meados de setembro.