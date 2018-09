Força-tarefa de 40 bombeiros de SP será enviada a SC

Uma força-tarefa composta por 40 homens do Corpo de Bombeiros de São Paulo partirá ainda nesta terça-feira, 25, para Itajaí (SC) para auxiliar nos trabalhos de resgate de vítimas das chuvas. Eles seguirão em um ônibus, duas viaturas e um caminhão para o abastecimento de combustível. De acordo com a Defesa Civil catarinense, as chuvas no Estado causaram desabamentos e enchentes que mataram mais de 80 pessoas e deixaram milhares de moradores sem casa. Veja também: BR-101 em é a estrada mais atingida, diz PRF Falta de energia ainda afeta 106 mil imóveis Governo federal promete ajuda de R$ 40 mi Defesa Civil abre conta para doações 'Em 1 minuto, eu perdi as duas', diz pai Blog ajuda moradores afetados Tragédia em Santa Catarina Veja galeria de fotos dos estragos em SC Número de vítimas deve subir Para governador, será preciso muito recurso Morador de Blumenau relata a situação A força-tarefa leva 3 geradores de energia e equipamentos de radiocomunicação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, mais bombeiros deverão ser enviados aos municípios atingidos nos próximos dias. Na segunda, o governador José Serra autorizou o deslocamento de 2 helicópteros da PM para ajudar a Defesa Civil catarinense. Ao todo, 1,5 milhão de habitantes foram afetados pelos temporais. O Estado tem 8 cidades isoladas (97.680 pessoas) - São Bonifácio, Luiz Alves, São João Batista, Rio dos Cedros, Garuva, Pomerode, Itapoá e Benedito Novo.