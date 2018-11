Força-tarefa faz vistoria em mamógrafos usados no SUS O Ministério da Saúde iniciou hoje uma força-tarefa para realizar auditorias nos cerca de 2.190 mamógrafos mantidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou redes conveniadas, espalhados por 823 municípios do Brasil. O objetivo da ação é mapear a situação dos aparelhos de mamografia no País, começando pelas 27 capitais. A partir dos dados coletados, seria possível melhorar o funcionamento e a distribuição dos aparelhos, garantindo a ampliação e o acesso aos exames de rastreamento do câncer de mama.